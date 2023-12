Revolve LLC Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Revolve in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Revolve beträgt derzeit 63,9 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,65 an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von Revolve von 17,26 USD als "Neutral"-Signal bewertet, da er 1,47 Prozent über dem GD200 (17,01 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,81 USD, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +16,54 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Revolve-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Revolve-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 78,16 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (17,26 USD) bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Revolve ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.