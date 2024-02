Revolve LLC Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Revolve war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Revolve-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristigerer Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,43 USD liegt. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt zeigt sich eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 15,76 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analysteneinschätzung für Revolve ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung auf Basis von vier positiven, keinem neutralen und einer negativen Einschätzung innerhalb der letzten zwölf Monate. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27 USD, was einen potenziellen Anstieg um 64,33 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 16,43 USD bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Revolve-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.