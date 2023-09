Revolutionierung der Energiespeicherlösungen mit der SAJ HS2 Series ALL-IN-ONE SOLUTION

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -SAJ Germany (https://de.saj-electric.com/) In einer Zeit des zunehmenden Umweltbewusstseins und der dringenden Notwendigkeit, auf nachhaltige Energiequellen umzusteigen, hat sich SAJ als globaler Hersteller und Innovator für intelligente Energiespeicher in Deutschland etabliert.SAJs Engagement für bahnbrechende Innovationen hat die Energiespeicherlösungen revolutioniert, und die HS2-Serie, eines der Vorzeigeprodukte von SAJ, ist in Deutschland zum Synonym für intelligente Energiespeicherlösungen für Privathaushalte geworden. Mit seinen beeindruckenden Eigenschaften ermöglicht SAJ den deutschen Energieverbrauchern, dieses einzigartige Energiespeichersystem zu nutzen, um ihr Zuhause komfortabel und energiesicher zu halten.Die HS2-Serie ist eine All-IN-ONE-SOLUTION für die Neuinstallation von Energiespeichersystemen. Diese bahnbrechende Technologie verfügt über ein modulares Design, das sie flexibel genug macht, um mit bestehenden netzgebundenen Systemen mit intelligenten Batteriespeichern nachgerüstet zu werden. Dank des einfachen Aufbaus dauert die Installation höchstens 20 Minuten. Die Erweiterungsfähigkeit der Serie ermöglicht inzwischen eine Batteriekapazität von bis zu 25,0 kWh, so dass sie den Großteil des Strombedarfs eines Haushalts decken kann. Der HS2 von SAJ bietet auch reichlich Reservestrom. Die Serie benötigt nur 10 Millisekunden, um die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zu aktivieren, so dass Hausbesitzer bei Netzausfällen oder Stromfehlern beruhigt sein können.Um die Verwaltung der HS2-Serie zu vereinfachen, hat SAJ sie in das intelligente Energiemanagementsystem eSAJ All-In-One Smart EMS integriert. Es ermöglicht Hausbesitzern, die Daten ihres Energieverbrauchs zu verwalten und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen, um die Effizienz zu maximieren. Hausbesitzer können den Energieverbrauch visualisieren und überwachen sowie die Vorteile der intelligenten Planung der Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung von eSAJ nutzen, so dass sie schnell und effektiv Energie nutzen und deren ordnungsgemäße Verwendung im gesamten Haus sicherstellen können.Dies kommt den Hausbesitzern durch Energieeinsparungen und Kostensenkungen zugute. Darüber hinaus wird die umfassende und intelligente Energiemanagement-Plattform von SAJ, die KI-Algorithmen und die Schlüsseltechnologien von SAJ integriert, es den Händlern ermöglichen, effizienter zu wirtschaften und den Installateuren erlauben, Kosten zu senken und die Arbeitseffizienz zu steigern.Für weitere Einzelheiten: https://www.saj-electric.comAbout SAJMit 18 Jahren Hingabe und Professionalität hat sich SAJ als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert. SAJ hat sich verpflichtet, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Energielösungen für Privathaushalte und Gewerbe, tragbare Kraftwerke und industrielle Automatisierung anzubieten. Das ganzheitliche Produktportfolio begleitet die Verbraucher auf dem gesamten Weg der Energiespeicherung, des Energieverbrauchs und des Energiemanagements. Die Produkte von SAJ sind in über 80 Ländern und Regionen willkommen und helfen den Kunden weltweit, ein energieautarkes und nachhaltiges Leben zu realisieren.Kontakt:Name: JasperEmail: shibo.wang@saj-electric.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2234252/photo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/revolutionierung-der-energiespeicherlosungen-mit-der-saj-hs2-series-all-in-one-solution-301941490.htmlOriginal-Content von: SAJ, übermittelt durch news aktuell