Revolutionierung des 3D-Drucks: die fortschrittlichen Funktionen der Creality Cloud und die wachsende Community weisen den Weg

Hongkong, China (ots/PRNewswire) -Creality (https://www.creality.com/pages/about-us?spm=..index.footer_1.1), ein Vorreiter im Bereich des 3D-Druck und weltweit führende Marke, widmet sich der Förderung von Kreativität durch Hardwareprodukte und innovative Software mit dem Namen Creality Cloud (https://www.crealitycloud.com/?c=dNhrMcA). Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 engagiert sich Creality Cloud dafür, den 3D-Druck einem breiten Publikum zugänglich zu machen, die Handhabung zu vereinfachen und den Spaß am 3D-Druck zu erhöhen. Creality Cloud ermöglicht es sowohl privaten Anwendern als auch Designern, ihrer Kreativität in verschiedenen Bereichen freien Lauf zu lassen.Creality Cloud – die weltweit erste All-in-one-3D-DruckplattformGehen Sie mit Creality Cloud, der unbestrittenen Nr.1-App in der 3D-Druckbranche, einen Schritt in die Zukunft. Als branchenführende App sowohl im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cxsw.sdprinter&hl=en_US&gl=US&pli=1) als auch im Apple App Store (https://apps.apple.com/us/app/creality-cloud-3d-printing/id1577663728), bietet Creality Cloud eine beispiellose Plattform für Kreative auf der ganzen Welt. Die Plattform bietet eine Reihe von außergewöhnlichen Funktionen (https://www.crealitycloud.com/software-firmware?c=tlDMrns), einschließlich einer umfangreichen 3D-Modellbibliothek, fortschrittliche Slicing-Funktionen, KI-Erkennung, Webcam-Streaming für Echtzeit-Überwachung, Live-Kontrolle über Druckprozesse und die Möglichkeit, mehrere Drucker gleichzeitig zu verwalten.Creality Cloud ist die Heimat einer großen Community außergewöhnlicher 3D-Designer und Enthusiasten, die ein kreatives Ökosystem wie kein anderes vorantreiben. Sie können sicher sein, dass Ihre originalen Werke durch ein solides Urheberrecht geschützt sind, was Ihnen das Vertrauen gibt, Ihre Innovationen der Welt zu präsentieren.Unterstützt Designer, neue Ziele zu erreichenIm Juni 2023 führte Creality Cloud das Designer Partnership Program (https://www.crealitycloud.com/user/designer/plan?c=fzluViA)ein, um 3D-Designer großzügig zu unterstützen. Das Programm beinhaltet provisionsfreie Verkäufen, Bargeldprämien von über 900 $ und eine kostenlose 30-tägige Mitgliedschaft, mit der Premium-Funktionen für eine erhöhte Produktivität freigeschaltet werden.Mit erstklassiger Unterstützung unterstützt Creality Cloud 3D-Designer und hilft ihnen, in der Welt des 3D-Drucks erfolgreich zu sein. Durch die Platzierung auf Werbebannern, Förderung und Vermarktung erreichen Designer ein großes Publikum und maximieren ihr Erfolgspotenzial. Rabatt- und Gutscheinaktionen ermöglichen es Designern, ihren Kunden exklusive Deals anzubieten und den Umsatz zu steigern. Curated 3D-Modellkollektionen inspirieren sie dazu, die Kreativität von Kollegen zu erkunden und die Grenzen des Handwerks zu testen. Spannende Wettbewerbe (https://www.crealitycloud.com/contest?c=mEmQNix), gemeinsam ausgerichtet mit Creality Cloud, bieten Designern eine Plattform, um ihre Fähigkeiten zu präsentieren und Anerkennung zu erlangen.Informationen zu Creality CloudCreality Cloud ist die weltweit erste All-in-one-3D-Druckplattform und hat sich die Unterstützung von 3 Millionen 3D-Druck-Enthusiasten und Designern auf der ganzen Welt verdient, wodurch die Position als die weltweit führende 3D-Druckanwendung (https://www.crealitycloud.com/download?c=TYiORts) mit kontinuierlichen Bemühungen und Upgrades gestärkt wird.Um mehr zu erfahren, klicken Sie bitte auf https://www.crealitycloud.comteamcloud@creality.comMedienkontakt:teamcloud@creality.com