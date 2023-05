Revolution der Musikausbildung: tonestro & Thomann kooperieren

Wartberg ob der Aist, 25. Mai 2023 (ots) -Interaktiver Musikunterricht trifft auf hochwertige Instrumente!tonestro, der weltweit führende Anbieter von Musiklern-Apps für Blech-, Holzblas- und Streichinstrumente, und Thomann, Europas führender Musikinstrumentenhändler, haben sich zusammengetan, um ein ganzheitliches Lernerlebnis für Geigen- und Saxophonanfänger zu bieten. Diese Zusammenarbeit kombiniert das Beste aus beiden Welten: die erfolgreichen Apps von tonestro mit umfassenden Lerninhalten und das außergewöhnliche Angebot an hochwertigen Instrumenten von Thomann.Angesichts der steigenden Nachfrage nach leicht zugänglichem und effizientem Musikunterricht greift diese Partnerschaft aktuelle Markttrends auf und setzt einen neuen Standard für das Lernen von Musikinstrumenten. Durch die Kombination modernster Apps mit erstklassigen Instrumenten wollen die beiden Unternehmen den Musikunterricht für angehende Musiker attraktiver und spannender gestalten.Thomann verkauft jeden Monat eine beachtliche Menge an Saxophonen und Geigen. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten Kunden, die ausgewählte Instrumente von Thomann kaufen (darunter rund 80 verschiedene Saxophone und 200 verschiedene Geigen) ein kostenloses 3-monatiges tonestro Premium-Abonnement mit Zugang zu 60 Schritt-für-Schritt-Lektionen, über 400 Musikstücken und mehr als 270 interaktiven Übungen. Dieses fantastische Angebot ermöglicht es Anfängern, ihre musikalische Reise mit fachkundiger Anleitung zu beginnen. Es ist geplant, diese Partnerschaft schrittweise auf weitere Instrumente wie Klarinette, Trompete, Flöte und mehr auszuweiten.[Zitat von Christoph Huber - CEO, tonestro]: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Thomann, einem Unternehmen, das unsere Leidenschaft für Musik teilt. Indem wir unser Fachwissen kombinieren, können wir ein nahtloses Lernerlebnis schaffen, das Musikern aller Niveaus hilft, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung unserer Mission, Weltklasse-Musikunterricht in jedes Zuhause zu bringen."[Zitat von Thomann]: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit tonestro, einem innovativen Unternehmen für Musiktechnologie, das Musikunterricht zugänglich und unterhaltsam macht. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Ziel, Musikern die Werkzeuge zu geben, die sie brauchen, um ihr Talent zu entfesseln und ihre musikalische Kreativität auszudrücken."Die globale Musikbildungsbranche birgt ein enormes Potenzial: Prognosen zufolge werden innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine Milliarde Menschen ein Instrument erlernen. Die Pandemie hat gezeigt, dass Fernunterricht möglich ist und von vielen bevorzugt wird, sogar für komplexe Instrumente wie die Geige. Dieses wachsende Interesse an Online-Musikunterricht birgt eine große Chance. Durch die Erschließung des prognostizierten Wachstums ist die Partnerschaft zwischen tonestro und Thomann strategisch bestens positioniert, um eine einzigartige und wertvolle Marktnische zu füllen.Über tonestro:tonestro, die weltweit führende Online-Musikausbildungsplattform für Blechblas-, Holzblas- und Streichinstrumente, bietet hochmoderne Musiklern-Apps, die maßgeschneiderte, umfangreiche Lektionen für eine Vielzahl von Instrumenten liefern, unter anderem für Geige, Saxophon, Flöte, Trompete und Klarinette. Rund 70.000 Schüler nutzen jede Woche die Schritt für Schritt Anleitungen und interaktiven Übungen, um zu lernen und ihre Fortschritte zu verfolgen. Die Kombination aus komplexer Signalverarbeitung, einem modernen Lehrplan und einer riesigen Songbibliothek revolutioniert den Musikunterricht und bietet eine unterhaltsame und ansprechende Möglichkeit, ein Musikinstrument zu erlernen.Presse (https://www.ots.at/redirect/presse6)Pressekontakt:heinrich.huber@tonestro.com+43 699 14232500https://www.tonestro.comOriginal-Content von: fun.music IT GmbH, übermittelt durch news aktuell