Revolution Medicines Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Revolution Medicines-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Revolution Medicines-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,6, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,03, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Revolution Medicines. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den vergangenen ein bis zwei Tagen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Revolution Medicines daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Revolution Medicines-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 38,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 26,81 Prozent erzielen, da sie derzeit 30,36 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher bewerten wir diesen Punkt mit "Neutral". Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Revolution Medicines-Aktie ein "Neutral"-Rating.