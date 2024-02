Revolution in der KI-Welt: ChatGPT-Entwickler launchen Sora

ChatGPT-Entwickler revolutionieren Markt: Neue Software erzeugt Videos aus Text – eine Innovation schließt Angebotslücke.

ChatGPT, der chatbot von OpenAI, hat eine neue Software auf den Markt gebracht, die Videos aus Text-Vorgaben erstellen kann. Das KI-Modell namens Sora wird vorerst ausgewählten Kreativen zur Verfügung gestellt, wie OpenAI-Chef Sam Altman am Donnerstag auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gab.

Bevor das Programm breit genutzt werden kann, werden Experten mögliche Sicherheitsrisiken ausloten. Sora ist in der Lage, bis zu einminütige Videos zu produzieren, wie mehrere Beispiele auf der Website von OpenAI zeigen. Die Text-Vorgabe beschreibt beispielsweise eine Frau in einer Straße, die eine Lederjacke und ein rotes Kleid trägt und inmitten von Neon-Leuchtreklame in Pfützen spiegelt.

Sora ist nicht das erste Unternehmen, das eine solche Software entwickelt hat. Allerdings weist OpenAI darauf hin, dass das Modell noch Schwächen hat. Es können beispielsweise Fehler bei der Umsetzung von Physik-Regeln auftreten, wie das Beispiel mit dem Keks zeigt, der trotz Abbeißen noch intakt erscheint. Dennoch könnte die KI-Technologie, die bewegte Bilder aus Text-Vorgaben generiert, zukünftig die Videoproduktion verändern. Doch gleichzeitig gibt es Bedenken, dass damit auch Fake-Videos in großem Stil produziert werden könnten, die von echten Aufnahmen kaum zu unterscheiden sind.

Um diesem Risiko entgegenzuwirken, arbeiten die Entwickler an Möglichkeiten, um eindeutige Erkennungsmerkmale wie Wasserzeichen in die Videos einzubauen. Auch bei Sora-Videos soll erkennbar sein, dass sie von KI erzeugt wurden. Mit der Einführung von ChatGPT, das vor gut einem Jahr für einen Hype um Künstliche Intelligenz gesorgt hat, und der Software zum Erzeugen von Fotos und Videos, setzt OpenAI auf gigantische Mengen an Informationen zur Anlernung der KI-Modelle. Die Aktie von Microsoft, IT-Gigant und großer Investor bei OpenAI, stieg im vorbörslichen Handel an der NASDAQ um 0,22 Prozent auf 407,45 US-Dollar an.

Die Entwicklungen bei OpenAI und anderen Unternehmen zeigen, dass die Verschmelzung von KI und digitalem Content unaufhaltsam voranschreitet. Doch während das Potential für die Videoproduktion immense ist, bleiben auch die Bedenken bezüglich möglicher Missbrauchsfälle bestehen. Die Rolle von Technologieunternehmen wie OpenAI und Microsoft in dieser Entwicklung wird kritisch beobachtet. Die Zukunft wird zeigen, wie wir als Gesellschaft mit diesen Entwicklungen umgehen werden.

