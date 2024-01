Revolution Beauty Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Revolution Beauty ein Thema in den sozialen Medien, jedoch gab es weder stark positive noch negative Reaktionen. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder positiv noch negativ mit Revolution Beauty befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Bei Revolution Beauty ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch wiederum eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Revolution Beauty einen positiven Abstand von +60,48 Prozent zum GD200, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von +7,23 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Revolution Beauty-Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Revolution Beauty überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Revolution Beauty-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.