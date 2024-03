Revolution Beauty Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Revolution Beauty wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Revolution Beauty derzeit überverkauft ist, was als positives Signal eingestuft wird. Die Analyse auf Basis des RSI25 ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daher für den RSI eine gute Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Revolution Beauty wird von Analysten als neutral eingeschätzt, da die Kommentare und Themen in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Revolution Beauty-Aktie am letzten Handelstag bei 28,525 GBP lag, was einem Anstieg von 6,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Revolution Beauty daher für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.