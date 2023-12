Revolution Beauty Aktie: In Lauerstellung

Die Revolution Beauty-Aktie zeigt laut technischer Analyse derzeit positive Signale. Der aktuelle Kurs von 32,05 GBP liegt mit einem Abstand von +74,47 Prozent zum GD200 (18,37 GBP) im positiven Bereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt mit 27,7 GBP über dem aktuellen Kurs, was auf ein weiteres positives Signal hinweist.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Der Relative Strength Index (RSI) von 40,59 für die Revolution Beauty-Aktie deutet darauf hin, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 37, was ebenfalls auf eine ausgeglichene Lage hinweist.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden.

Insgesamt ergibt sich daher für die Revolution Beauty-Aktie in verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.