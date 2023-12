Revolution Aktie: Das wird teuer!

Die Revolution-Aktie zeigt sich aus technischer Sicht derzeit nicht besonders stark. Der Kurs liegt 15,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 11,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" bewertet. Auch die charttechnische Einschätzung für die vergangenen 200 Tage fällt mit "Schlecht" negativ aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird die Revolution-Aktie also als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis wird daher neutral bewertet, während der RSI auf 25-Tage-Basis darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. In diesem Bereich erhält die Revolution-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über die Revolution diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt als "Neutral" bewertet.