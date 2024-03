Revolution Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Revolution-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Revolution spiegeln ebenso neutrale Themen wider, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Revolution-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,49 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 23 JPY einen positiven Abweichung von +39,48 Prozent aufweist. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Revolution-Aktie eine Einstufung als "Neutral" hinsichtlich des RSI, Sentiments und Buzz, sowie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.