Revolugroup Canada Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Aktienanalyse der Revolugroup Canada zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,07 CAD, was auf einen Abstand von -28,57 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,05 CAD hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,06 CAD ergibt eine Differenz von -16,67 Prozent und damit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenso negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Revolugroup Canada veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt hingegen neutrale Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 50 und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Diskussionsintensität bezüglich Revolugroup Canada ist langfristig betrachtet hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.