Revolugroup Canada Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse der Revolugroup Canada-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,09 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von -22,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,07 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diese kurzfristigere Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Revolugroup Canada wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 66,67 Punkte, was bedeutet, dass Revolugroup Canada momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Revolugroup Canada wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergibt jedoch ein "Schlecht"-Rating, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erhält.