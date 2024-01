Revolugroup Canada Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Revolugroup Canada als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Revolugroup Canada-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40 und ein Wert für den RSI25 von 41,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Revolugroup Canada-Aktie ein Durchschnitt von 0,09 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 CAD, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,06 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+33,33 Prozent) und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Revolugroup Canada gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Revolugroup Canada besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an sechs Tagen und überwiegend negativen Themen an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Revolugroup Canada insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.