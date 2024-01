Revive Therapeutics Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Revive Therapeutics hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 1,79 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Darüber hinaus liegt die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr um mehr als 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitspflegesektor. Die durchschnittliche Rendite für die "Arzneimittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -24,25 Prozent, während Revive Therapeutics mit 50,75 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Revive Therapeutics Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Relative Strength Index (RSI) von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher auch ein "Neutral".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt die Revive Therapeutics Aktie bei 0,03 CAD im Vergleich zum GD200 von 0,05 CAD, was einer Distanz von -40 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,03 CAD, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.