Revive Therapeutics Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum lässt sich der RSI berechnen. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Revive Therapeutics-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 50. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 57,14 keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Revive Therapeutics.

Die Dividendenrendite von Revive Therapeutics liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 1,88 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussion über Revive Therapeutics eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Revive Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,03 CAD lag, was einem Unterschied von -25 % zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Revive Therapeutics somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.