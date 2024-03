Revive Therapeutics Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Revive Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -81,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,64 Prozent aufweist, liegt Revive Therapeutics mit einer Rendite von -81,48 Prozent um 72,84 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Obwohl die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat im Durchschnitt lag, wird die Aktie dennoch mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Revive Therapeutics von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine positive Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Aktienkurs von Revive Therapeutics derzeit bei 0,03 CAD, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -25 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.