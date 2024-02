Revival Gold Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten vier Wochen wurde bei Revival Gold eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert. Dies bedeutet, dass in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat Revival Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 28,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,47 Prozent, was bedeutet, dass Revival Gold aktuell 28,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,315 CAD der Revival Gold-Aktie inzwischen -7,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -28,41 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Revival Gold mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent auf, was zu einer Differenz von -3,5 Prozent zur Revival Gold-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.