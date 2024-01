Revival Gold Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Revival Gold-Aktie zeigt eine negative Entwicklung. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,49 CAD, während der Aktienkurs bei 0,345 CAD liegt, was einem Abstand von -29,59 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,36 CAD, was einer Differenz von -4,17 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 77,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Revival Gold derzeit eine Rendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,65 % als negativ bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Revival Gold als "Neutral" in Bezug auf die Diskussionsintensität eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung zeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.