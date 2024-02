Revival Gold Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Revival Gold zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,43 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,32 CAD lag, was einem Abstand von -25,58 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,34 CAD, was einer Differenz von -5,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich erzielte Revival Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent, was eine Underperformance von -27,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite 27,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Revival Gold bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.