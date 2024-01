Reviva Pharmaceuticals Holdings Aktie: Aus und vorbei!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten gibt es 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für Reviva, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Reviva vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 16,33 USD, was einen möglichen Anstieg um 291,69 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,17 USD) bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung von Analysten für die Reviva-Aktie.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Reviva von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "Gut" einzustufen.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI, ein Indikator zur Bewertung der Aktiendynamik, zeigt für Reviva eine Ausprägung von 78,84, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 45,33, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 4,17 USD liegt nun -7,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.