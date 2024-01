Reviva Pharmaceuticals Holdings Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Reviva-Aktie wurde von insgesamt 3 Analystenbewertungen positiv eingestuft, was bedeutet, dass das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhalten hat. Es wurden keine Analystenupdates zu Reviva aus dem letzten Monat gemeldet. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 16,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 305,29 Prozent steigen könnte. Aufgrund dieser Analyse wurde die Empfehlung für die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der Durchschnitt des Schlusskurses der Reviva-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 5,13 USD. Der letzte Schlusskurs weicht mit 4,03 USD um -21,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch bezogen auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 4,03 USD mit einer Abweichung von -11,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt von 4,53 USD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wurde. Die Intensität der Diskussionen zeigte, dass das Unternehmen weniger Beachtung erhielt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab einen Wert von 85,56, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergab einen Wert von 48,1 und wurde daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ergab somit ein "Schlecht"-Rating für die Reviva-Aktie.