Revitalash® Cosmetics startet globale und lokale Impact-Initiative zur Bekämpfung von Brustkrebs

Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der Mission-Driven Lash & Brow Leader setzt seine ganzjährigen Anstrengungen zur Sensibilisierung für Brustkrebs fortVENTURA, Kalifornien, 3. Okt. 2023 PRNewswire / -- RevitaLash® Cosmetics ist stolz darauf, die jährliche Pink-Mission des Unternehmens anzukündigen, um ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs zu setzen. Diese Initiative zielt darauf ab, sowohl global als auch lokal Unterstützung für Organisationen zu bieten, die sich der Behandlung, Forschung und Bildung im Bereich Brustkrebs widmen.RevitaLash® Cosmetics, bekannt für seine innovativen Produkte zur Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerung, hat einen Ursprung, der von Herzen kommt. Es begann mit einem Geschenk eines Ehemannes, Dr. Michael Brinkenhoff, an seine geliebte Frau während ihres Kampfes gegen den Brustkrebs. Auch heute noch engagiert sich das Unternehmen für das Vermächtnis von Dr. Brinkenhoffs verstorbener Frau und Mitbegründer von RevitaLash® Cosmetics, Gayle Brinkenhoff.Im Jahr 2022 spendete die Marke 50.000 US-Dollar an den Spendenpartner City of Hope, um die Behandlung von Brustkrebs, die Forschung und die Ausbildung von Pflegefachkräften in der unterversorgten Region in Afrika südlich der Sahara zu finanzieren. Dieses Programm hat sich spürbar auf die Behandlungsergebnisse der Patienten ausgewirkt und wurde vom Weißen Haus im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung gewürdigt, bei der Unternehmen aus der Privatwirtschaft ausgezeichnet wurden, die mit ihren philanthropischen Bemühungen die Krebsforschung in Afrika voranbringen. RevitaLash® Cosmetics ist stolz darauf, auch in diesem Jahr die Ethiopia Breast Cancer Initiative von City of Hope mit einer Spende von 40.000 US-Dollar zu unterstützen.Zusätzlich zu seinen globalen Impact-Zielen verdoppelt RevitaLash® Cosmetics sein Engagement für die lokalen Gemeinschaften, In denen seine Partner tätig sind. In diesem Jahr wird das Unternehmen die Spenden seiner internationalen Vertriebspartner an eine lokale Brustkrebshilfe ihrer Wahl verdoppeln. Dieses Programm bietet den Partnern die Möglichkeit, einen bedeutenden Beitrag zu Brustkrebsinitiativen in ihren jeweiligen Regionen zu leisten und die globale Unterstützung von RevitaLash® Cosmetics weiter zu fördern."Mit unserer Pink-Mission laden wir unsere weltweiten Partner dazu ein, einen nachhaltigen Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs zu leisten", sagte Dariel Sidney, Vice President of Philanthropy und älteste Tochter von Gayle Brinkenhoff. "Wir sind stolz darauf, die Ethiopia Breast Cancer Initiative der City of Hope zu unterstützen und unsere Vertriebspartner zu befähigen, auch in ihren lokalen Gemeinschaften etwas zu bewirken, um positive Veränderungen zu bewirken und das Leben der von Brustkrebs betroffenen Menschen weltweit zu verbessern."In diesem Jahr, vom 1. September bis zum 31. Oktober 2023, werden die preisgekrönten Produkte der Marke in feierlichen rosafarbenen Hüllen verpackt, um den Anlass zu würdigen. Für jede verkaufte Sonderedition RevitaLash® Advanced (3,5 mL/2,0 ml), RevitaLash® Advanced Sensitive (2,0 ml) und RevitaBrow ® Advanced (3,0 ml) wird das Unternehmen 2 US-Dollar an Brustkrebs-Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt bis zu einer maximalen Spende von 170.000 US-Dollar spenden.Die limitierte Edition ist ab dem 1. September in ausgewählten Spas, Salons und Fachgeschäften sowie online unter revitalash.com erhältlich.Informationen zu RevitaLash® Cosmetics RevitaLash® Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren. Die 2006 eingeführte Kollektion umfasst die preisgekrönten Produkte RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und im Fachhandel in 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash® Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Aufklärungsinitiativen und hilft so der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über, nicht nur im Oktober. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.revitalash.com.Informationen zu City of HopeCity of Hope hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Menschen mit Krebs, Diabetes und anderen lebensbedrohlichen Krankheiten zu verbessern. Mit Standorten in Kalifornien, Arizona, Illinois und Georgia besteht das Team aus mehr als 11.000 Forschern, Partnern, Wissenschaftlern, Ärzten, Krankenpflegekräften, Fachkräften des Gesundheitswesens, Studenten sowie Fundraising-Spezialisten, Marketingexperten, Freiwilligen und Support-Mitarbeitern. Alle eint der Wunsch, Heilmittel zu finden und Leben zu retten.