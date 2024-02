Revenioration Aktie: Füße still halten!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Revenio mit 38 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 38,16 Euro für jeden Euro Gewinn von Revenio zahlt. Dies liegt 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann sowohl anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten als auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf positive Kommentare und Befunde zu Revenio untersucht, die in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positiv waren. Auf dieser Grundlage wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz zu Revenio gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Revenio derzeit bei 1, was einer negativen Differenz von -2,6 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält Revenio eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.