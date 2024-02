Revance Therapeutics Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Revance Therapeutics auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. In den vergangenen zwei Tagen waren die Diskussionen in den sozialen Medien jedoch überwiegend von negativen Themen geprägt. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Stimmung rund um Revance Therapeutics als "Neutral" einzustufen ist.

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Unsere Untersuchungen ergaben, dass die Diskussionsintensität zu Revance Therapeutics eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Revance Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat Revance Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 57,99 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben im Schnitt ein "Gut"-Rating für Revance Therapeutics. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 40,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.