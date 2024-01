Revance Therapeutics Aktie: Bloß aufpassen!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung gegenüber Revance Therapeutics in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Revance Therapeutics bei -66,18 Prozent, was mehr als 77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,69 Prozent erzielt, bei der Revance Therapeutics mit 74,86 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ist die Aktie der Revance Therapeutics mit einem Kurs von 8,79 USD derzeit +12,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -55,74 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie für die beiden Zeiträume aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Revance Therapeutics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,48 %) bei der Ausschüttung deutlich darunter, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.