Revance Therapeutics Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Revance Therapeutics war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen insgesamt acht positive und sechs negative Bewertungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Analyse wird Revance Therapeutics von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung verliehen.

Was die Dividende betrifft, so liegt Revance Therapeutics mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,51 %) niedriger. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Revance Therapeutics-Aktie aktuell insgesamt als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 598,84 Prozent hin, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Revance Therapeutics daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.