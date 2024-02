Reunion Gold Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Reunion Gold-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,45 CAD entwickelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,4 CAD, was einem Unterschied von -11,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs mit 0,39 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,56 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Reunion Gold-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Reunion Gold als unterbewertet, da das KGV mit 125,12 insgesamt 63 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 336,08 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") erzielte die Reunion Gold-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,11 Prozent, was 30,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,72 Prozent, und Reunion Gold liegt aktuell 30,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Reunion Gold. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Reunion Gold wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.