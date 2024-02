Reunion Gold Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Reunion Gold: Sentimentanalyse, Relative Stärke und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Reunion Gold wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Reunion Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Reunion Gold liegt der RSI7 aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,71 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Reunion Gold-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Reunion Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,11 Prozent erzielt, was 30,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet wird Reunion Gold im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 125,12 liegt, während das Branchen-KGV bei 338,18 liegt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.