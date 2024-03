Reunert Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Reliability":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann dieser Index bestimmt werden. Für die Reunert-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 44, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 41,03.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Reunert eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ist die Reunert-Aktie mit einem Kurs von 3,14 EUR derzeit +4,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,9 Prozent liegt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionintensität in Bezug auf Reunert langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.