Reunert Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Reunert-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 2,86 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,84 EUR) um -0,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,91 EUR zeigt eine Abweichung von -2,41 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über Reunert gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Reunert-Aktie liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (54,55) ergibt keine überkauften oder -verkauften Signale und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Reunert basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und Diskussionen zeigt überwiegend negative Einstellungen gegenüber Reunert in den letzten Tagen. Es gab vor allem negative Themen in den Diskussionen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Reunert daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

