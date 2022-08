Retro als Geschäftsmodell: 2 Top-Aktien, die das bedienen

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Retro ist als Geschäftsmodell gefragt? Womöglich. Einige Top-Aktien bedienen das natürlich auch. Wobei die eigentliche Frage ist: Warum hängen wir eigentlich so an der Vergangenheit? Um ehrlich zu sein ist es für mich der Versuch, ein Stück aus einer Zeit zurückzuerhalten, die gut, aber eben endgültig vorüber ist. Dafür sind wir bereit, teilweise hohe Preise zu bezahlen.

Insofern ist der Retro-Charme teilweise ein gutes Geschäftsmodell für mich, je nachdem. Nintendo (WKN: 864009) und Walt Disney (WKN: 855686) sind jedenfalls meine zwei Top-Aktien, die genau dieses Gefühl bedienen. Und zwar auf eine ziemlich gute Art und Weise, lass uns das einmal etwas näher erörtern.

Nintendo: Top-Aktie mit nicht nur Retro als Geschäftsmodell …?

Meine erste Top-Aktie, die in Teilen einen Retro-Charme als Geschäftsmodell besitzt, ist Nintendo. Natürlich gibt es auch viele andere Dinge bei dem japanischen Videospieleproduzenten, die zählen. Switch-Verkäufe zum Beispiel, Konsolen der neuesten Generation, die gefragt sind oder irgendwann sein werden. Aber eben auch eine Reise in die Vergangenheit ist möglich.

So zum Beispiel mit Switch Online, dem Gaming-Streaming-Bereich aus dem Hause Nintendo. Dabei setzen die Japaner auf eine volle Wagenladung Retro und Nostalgie. Primär geht es bei diesem Angebot schließlich um Videospiele aus längst vergangenen Tagen. Super Nintendo, NES, Nintendo 64 und andere Klassiker sind das primäre Angebot. Dafür verlangt das Management wiederum eine monatliche bis jährliche Gebühr. Umsätze für alte Inhalte sind ziemlich Retro, wenn du mich fragst.

Aber damit hört es nicht auf. Die Top-Aktie Nintendo setzt auch auf Merchandising und Lizenzen. So zum Beispiel in Freizeitparks. Doch vor allem auch auf viele Artikel des alltäglichen Bedarfs, die mit Super Mario oder The Legend Of Zelda oder auch anderen Franchises bedruckt sind. Häufig eben auch im Retro-Design. Das ist ein starkes Zugpferd, das wiederum das Branding erweitert. Und ein Geschäftsmodell mit einer starken Marke, auf das ich langfristig orientiert sehr gerne setze.

Walt Disney: Auch Streaming

Zeichentrick meiner Kindheit ist vor allem mit einem Namen verknüpft: Walt Disney. Entsprechend ist es wohl kaum verwunderlich, dass ich ein Disney+-Abonnement habe. Auch mein Nachwuchs soll ab einem gewissen Alter schließlich in den Genuss der Klassiker kommen, die ich bereits geliebt habe. Retro ist daher definitiv auch bei diesem US-Medien- und -Freizeitkonzern möglich.

Content ist die Macht, die sich wiederum in einem starken Streaming-Segment niederschlägt. Und nicht zuletzt viele alte Klassiker, an denen das Management von Walt Disney exklusiv die Rechte hält. Das wiederum kann man inzwischen gut ausspielen. Aber auch hier gibt es mehr. Schließlich hat sich der Streaming-Dienste alleine zu deutlich mehr entwickelt, als bloß einem Kinder-TV-Anbieter. Nein, sondern für die ganze Familie ist spätestens seit den STAR-Inhalten etwas dabei.

Trotzdem ist es eben in Teilen auch die Retro-Magie, die bei Walt Disney ausschlaggebend ist. Für mich zum Beispiel, dass man DuckTales, Darkwing Duck und andere Klassiker aus der Vergangenheit immer im Repertoire hat. Das zieht? In vielerlei Hinsicht offenbar schon. Nicht umsonst sind es inzwischen über 152 Mio. Abonnenten, die auf diesen Dienst setzen. Das Retro-Gefühl dürfte dabei nicht ganz irrelevant sein.

