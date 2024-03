Retractable Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "EFG International":

Die technische Analyse der Retractable-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 1,17 USD liegt, während der Aktienkurs 1,21 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +3,42 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 1,23 USD, was einer Distanz von -1,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Daher erhält Retractable eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Retractable-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 61,54, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Retractable eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Retractable besonders positiv diskutiert, mit sechs Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Retractable eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.