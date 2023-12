Retractable Aktie: Was wird das noch werden?

Die Analyse von Retractable zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und das Interesse im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Retractable liegt mit einem Wert von 17,45 deutlich unter dem Branchen-Durchschnitt von 96,45, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Beim Vergleich der Aktienkurse ergibt sich ein negativer Trend. Retractable verzeichnet eine Rendite von -45,9 Prozent, was mehr als 61 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflegesektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt die Rendite mit -1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls neutrale Ergebnisse. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Retractable-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Retractable, wobei die fundamentale Analyse positiver ausfällt als die Performance im Vergleich zur Branche und die Stimmungs- und Interessenlage im Internet.