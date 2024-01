Retractable Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Retractable wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,45 gehandelt wird, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 100,21 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Retractable in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,9 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 36,13 Prozent, was einer Underperformance von -82,03 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung bezüglich Retractable hat sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Darüber hinaus wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Retractable eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Nachrichten über das Unternehmen jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Retractable von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.