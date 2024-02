Retractable Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Retractable verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,49 Prozent, was 33,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -6,01 Prozent im Bereich Gesundheitspflege liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 2,95 Prozent, und Retractable liegt aktuell 42,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Retractable eine Rendite von 0 % auf, was 91,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Bei einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb Retractable in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Retractable liegt aktuell bei 30 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkaufte noch überverkaufte Werte, weshalb Retractable in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Retractable-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.