Rethink New: refurbed zeigt mit neuer Corporate Identity sein Selbstverständnis und die Mission des Online-Marktplatzes für refurbished Produkte

Wien / München (ots) -Leuchtendes Mint-Grün, sattes Violett, und ein Schriftzug, der mit klassischen Elementen wie Baumblättern und Trade-Mark-Erkennungszeichen frisch spielt: refurbed, der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für professionell rundum erneuerte Produkte in Europa, tritt ab dem 23. Januar 2024 mit einer neuen Corporate Identity und neuem Claim auf. Verantwortlich für den Relaunch zeichnet refurbed CMO Jonny Ng in Zusammenarbeit mit Studio Sonntag."Rethink New": refurbed steht ab 2024 auch in der CI für "neu neu denken"Der neue refurbed-Claim "Rethink New", der mit dem Rebranding einhergeht, adressiert den Hinterfragungsprozess, der für refurbed im alltäglichen Konsumverhalten notwendig ist und der sich auf die Frage stützt: Wie definieren wir - einzeln und als Gesellschaft - den Begriff "neu"? Ist nur ein neues Produkt aus neuen Rohstoffen neu? Oder bezieht sich "neu" auf eine neue Art zu denken, wenn es um unseren Konsum und unsere Bedürfnisbefriedigung geht?"Für uns bei refurbed bedeutet das neue 'neu', dass Produkte von Experten überprüft und generalüberholt werden. Sie schauen oft aus wie neu und funktionieren wie neu, haben aber signifikant weniger neue Ressourcen verbraucht und nur wenig CO2 ausgestoßen", so refurbed CMO Jonny Ng, der mit seinem Marketing-Team den Rebranding-Prozess seit Herbst 2022 geleitet hat. "Und zusätzlich wird durch den zweiten Lebenszyklus, der für unsere Produkte entsteht, unnötiger Elektroschrott vermieden. Daher ist diese neue Art zu konsumieren radikal nachhaltiger, als ein neu produziertes Produkt zu kaufen."refurbed Co-Founder Windischhofer ergänzt: "Wir erreichen heute deutlich mehr Menschen mit unserem Angebot, als wir das zu Beginn für möglich gehalten hätten. Mit diesem Selbstbewusstsein trauen wir uns auch, bestehende Definitionen und Wirtschaftspraktiken zu hinterfragen und neu zu denken. Das Rebranding definiert uns als diese selbstbewusste und nachhaltige Lifestylemarke und soll gleichzeitig viele Menschen anstecken, sich mit den Vorteilen von Kreislaufwirtschaft auseinanderzusetzen.""re" im Zentrum des neuen refurbed-Brandings - und innovative Interpretation von Farben"re" ist die zentrale Botschaft der Kreislaufwirtschaft: Egal ob recycle, reuse, repair, reduce oder refurbish oder eben rethink - das Wesen der neuen Art, in der refurbed Wirtschaft und Wirtschaften denkt, steckt in dem umfassenden Verständnis dieser Vorsilbe und wird im neuen refurbed-Logo deutlich herausgestellt.Die Entwicklung des neuen Markenauftritts von refurbed, in dem neben einem ans Trade-Mark-Zeichen erinnerndes Symbol auch mit einem Blatt im Schriftbild des Buchstaben "r" symbolisch gespielt wird, basiert auf einer extensiven Markt- und Konsument:innenforschung des Scale-ups, bei der sich die Notwendigkeit gezeigt hat, Refurbishment als dritte Konsumkategorie weiter zu etablieren:Während es schon länger als selbstverständlich gilt, sich z. B. einen Vorführwagen beim Händler zu kaufen, der ja rein faktisch auch nicht neu ist, ist der Kauf von refurbished Haushaltsgeräten und Consumer Electronics weniger verbreitet."Uns ging es beim Logo darum, auf spielerische Weise die Sicherheit ausdrücken, die wir bei refurbed unseren Kunden beim Kauf von generalüberholten Produkten bieten. Diese Garantie ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Markenkerns. So ist auch die Idee zum Kreis um das re entstanden, das nicht nur den Kreis der Kreislaufwirtschaft symbolisiert, sondern dadurch auch an ein Qualitätssiegel erinnert", so Ng über die Entstehung der Wort-Bildmarke. "Refurbished Produkte zu kaufen, bedeutet, einen neuen Wegzu beschreiten, der eben nicht linear ist, sondern ein einfacher und intelligenter Einstieg in einen nachhaltigeren Kreislauf. Diese Lebendigkeit soll mit dem neuen Logo noch mehr zum Ausdruck kommen", so Ng weiter.Diesem neuen Verständnis wird auch mit der neuen Farbwelt von refurbed Rechnung getragen, so Jonny Ng: "Es gibt eine offensichtliche Auswahl an Farben für nachhaltige Marken. Wir haben für das Rebranding eine innovativere Interpretation dieser Grundfarben gewählt, um darzustellen, dass Nachhaltigkeitsbewusstsein mittlerweile auch ein Style-Faktor ist. Die Palette aus Lavendel, Piniengrün, Frühlingsgrün und Tiefsee-Indigo kombiniert unsere Liebe zur Natur mit Stil und verkörpert die optimistische und moderne Haltung, mit der wir als nachhaltiger Marktplatz dem Wandel entgegenblicken."Für die kreative Umsetzung des Rebrandings zeichnet Studio Sonntag verantwortlich (mittlerweile Teil von Jung von Matt Donau), das Projekt betreuten für refurbed Geschäftsführer Benedikt Nußbaumer und Creative Director Michael Nagy.Neuer Markenauftritt steht für die Werte und auch Erfolge von refurbed"Das Rebranding war von langer Hand geplant, wir arbeiten daran seit Herbst 2022", so Jonny Ng. "Nicht planbar hingegen war, wie fantastisch das Timing zur Gesamtentwicklung von refurbed passen würde. Die erreichte 1 Milliarde Außenumsatz 2023, die vielen neuen, namhaften Handelspartner, die wir an Bord holen konnten und die erfolgreiche C-Investmentrunde beweisen, dass refurbed eine echte Alternative zum Neukauf geworden ist. 