Retail Opportunity Investments Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die technische Analyse der Retail Opportunity Investments Corp-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier laut trendfolgender Indikatoren in einem Aufwärts- und Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,13 USD und der letzte Schlusskurs bei 13,76 USD, was einer Abweichung von +4,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,93 USD, was einer Abweichung von +6,42 Prozent entspricht, und somit wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Retail Opportunity Investments Corp-Aktie ist ebenfalls positiv. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die allgemeine Themenaufnahme waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, was zu einer kumulierten "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie beträgt 66,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 von 37 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Neutral"-Bewertung.