Retail Food Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten zwei Wochen wurde die Retail Food Aktie von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um die Aktie waren größtenteils neutral. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung ergibt somit eine "gute" Einstufung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Bei der Analyse der Retail Food Aktie wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "gut" Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Retail Food Aktie daher mit einem "guten" Rating für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Kurs der Retail Food Aktie bei 0,07 AUD und ist damit +16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +16,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Trotzdem hat sich die Stimmung für die Retail Food Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie eine "neutrale" Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "neutrale" Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "neutral" bewertet.