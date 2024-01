Retail Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Retail jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Retail vorliegt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Retail einen Wert von 36,67, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 42 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Retail derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -30 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine Abweichung von +5 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert betrachtet wird. Insgesamt entspricht dies einer Rating-Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.