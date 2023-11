Retail Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Anleger: Die Diskussionen über Retail auf sozialen Medienplattformen spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Retail in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Retail derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,1 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,055 USD) um -45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,07 USD, was einer Abweichung von -21,43 Prozent entspricht. Demnach wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Relative Strength Index (RSI): Ein wichtiges Instrument der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Retail. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,71 Punkten, was bedeutet, dass Retail momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Retail weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 53,81), und wird daher auch als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Retail für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" eingestuft.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Retail beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,71 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Retail von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.