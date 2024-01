Resurs Holding AB Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Resurs-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 24,18 SEK gehandelt, was einem Aufschlag von +2,11 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Aus technischer Sicht wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,96 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Resurs diskutiert, was an zwei Tagen zu einer positiven Stimmung führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 80,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Resurs-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 50,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Resurs-Aktie in den letzten Monaten eine übliche Aktivität aufweist, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Resurs-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.