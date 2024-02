Resurs Holding AB Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Resurs-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 21,9 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 14,37 SEK verzeichnet, was einem Unterschied von -34,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,64 SEK liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-26,83 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Resurs-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde für Resurs eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Resurs liegt aktuell bei 14,14 Punkten, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Resurs überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nur an zwei Tagen verzeichnet werden, während die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. In den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Resurs diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.