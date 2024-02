Resurs Holding AB Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unserer Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Resurs auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Resurs in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Ein weiteres Signal, das von Bedeutung ist, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI von Resurs liegt bei 10,53, was ebenfalls einer "Gut"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt jedoch bei 81,9, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Resurs. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien blieb unverändert. Daher wird das Kriterium in beiden Fällen mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Resurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200-Kurs als auch der GD50-Kurs weisen Abweichungen von über 25% auf, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.