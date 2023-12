Resurs Holding AB Aktie: Ist das noch wichtig?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Resurs eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Resurs daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für Resurs liegt bei 56,98, was ihn neutral einstuft. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 47,5, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf Resurs ergab die Untersuchung der Anzahl der Beiträge und der Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Resurs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Resurs-Aktie ein Durchschnitt von 22,8 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,2 SEK, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 23,63 SEK, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Resurs somit eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Resurs-Aktie basierend auf der Diskussion in den sozialen Medien, dem Relative Strength-Index, der Stimmung und dem technischen Analyseverfahren.