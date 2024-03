Resurs Holding AB Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Resurs ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Resurs-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 52,52, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Resurs-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 21,51 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,78 SEK liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Resurs-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder das Stimmungsbild noch die Anzahl der Beiträge haben sich wesentlich geändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Resurs in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI und die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.