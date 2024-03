Restore Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Restore im Fokus der Diskussionen in sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Restore, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Restore-Aktie insgesamt als "Gut", da es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen gibt. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung gelangen. Das Kursziel der Analysten für Restore liegt im Durchschnitt bei 380 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 67,4 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 227 GBP liegt. Die Analysten geben daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ab.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Restore-Aktie mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Restore hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Restore im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,68 Prozent erzielt, was 33,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 2,14 Prozent, und Restore liegt 31,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.