Restaurant Brands Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Restaurant Brands erhielten von institutionellen Analysten in den letzten 12 Monaten zweimal die Bewertung "Gut", keine neutrale Bewertung und keine negative Bewertung, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 103,53 CAD wird von Analysten als voraussichtliche Entwicklung von -18,86 Prozent eingestuft, mit einem mittleren Kursziel von 84 CAD. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Restaurant Brands eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Daher erhält Restaurant Brands eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale zeigen.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, bewertet die Aktie von Restaurant Brands als neutral, da weder überkauft noch -verkauft auf Basis des RSI der letzten 7 und 25 Tage.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Restaurant Brands in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,78 Prozent erzielt, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine Überperformance von 13,06 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Restaurant Brands.