Restaurant Brands Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Restaurant Brands-Aktie zeigt einen Wert von 47 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI über 25 Tage beträgt 51,83, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Restaurant Brands basierend auf dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Restaurant Brands liegt bei 97,7 CAD, während der Aktienkurs bei 104,11 CAD liegt. Dies führt zu einem Abstand von +6,56 Prozent, was eine positive Einstufung als "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 102,75 CAD, was einer Differenz von +1,32 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,66, was 21 Prozent niedriger ist als das KGV vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (31,4). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine positive fundamentale Einstufung erhält.

Die Analyse von Analysten-Einschätzungen zeigt, dass die Restaurant Brands-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft wird, basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 90 CAD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 104,11 CAD eine erwartete Kursentwicklung von -13,55 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf den Analystenbewertungen für die Aktie der Restaurant Brands.